400 markayla anlaştı girişimcileri bekliyor
İstanbul’da inşası devam eden üçüncü havalimanında ticari alanların kiralama süreci başlandı.
Hermes gibi dünya devi başta olmak üzere 400 markayı tek çatı altında toplayacak yeni havalimanında büyük şirketlerle imza sürecine gelindi.
15 bin metrekarelik alan içinde çiçekçiden büfeye, araç kiralamadan eczaneye kadar yeni girişimcilerden de talep toplanmaya başlanacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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