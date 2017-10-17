45 milyon Euro’ya İran’a fabrika kuruyor
Beş kıtada 60 ülkeye ihracat yapan ahşap ürünleri üreticisi AGT, İran’da yatırım için düğmeye bastı.
Şirket, Tahran’a 150 km mesafedeki Kazvin şehrinde 45 milyon Euro yatırımla panel üretimi yapacak bir fabrika kuracak.
2018’de faaliyete geçecek fabrikadan İran’ın yanı sıra çevre ülke pazarlarına da satış yapılacak. AGT, bu yatırımla birlikte 2018’de yüzde 30 büyüme hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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