4’üncü tur yatırımla 50 mağaza açacak
Dört yıl önce kurulan online mobilya satış sitesi Vivense.com, Alman Earlybird Venture Capital ile Can Yüceoğlu’ndan 8,2 milyon dolarlık dördüncü tur yatırım aldı.
Bu yıl üç kat büyüyerek 100 milyon TL ciroya ulaşmaya hazırlanan şirket, 2018 yılında ise 200-250 milyon TL ciro hedefliyor. Mağazalaşmaya da başlayan ve 22 noktaya ulaşan Vivense, 2018 yılında 50 yeni mağaza açmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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