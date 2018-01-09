5 yılda 300 milyon TL yatırım yapacak

Ocak 9, 2018 0 Yorum 77 Okunma
5 yılda 300 milyon TL yatırım yapacak

60 ülkede faaliyet gösteren Avustralya merkezli palet üreticisi CHEP, Türkiye pazarında hedef büyüttü.

Son üç yılda yüzde 30 büyüdüklerini belirten CHEP Türkiye Genel Müdürü Şafak Aktekin, “Önümüzdeki beş yılda 300 milyon TL yatırım yapacağız” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap