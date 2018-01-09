5 yılda 300 milyon TL yatırım yapacak
60 ülkede faaliyet gösteren Avustralya merkezli palet üreticisi CHEP, Türkiye pazarında hedef büyüttü.
Son üç yılda yüzde 30 büyüdüklerini belirten CHEP Türkiye Genel Müdürü Şafak Aktekin, “Önümüzdeki beş yılda 300 milyon TL yatırım yapacağız” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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