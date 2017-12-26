5 yılda 5 AVM satın alacak

Aralık 26, 2017 0 Yorum 115 Okunma
5 yılda 5 AVM satın alacak

Fiba Grubu’nun ticari gayrimenkul yatırım şirketi Fiba Commercial Properties (FİBA CP), yurtiçinde ve yurtdışında satın almalarla büyüme hedefinde.

Şirket, beşi Türkiye’de ve dördü yurtdışında olmak üzere dokuz AVM, dört ofis binası, dört rezidans kompleksi ve iki sinema kompleksine sahip.

FİBA CP, yeni AVM’lerin de peşinde. Şirket, önümüzdeki beş yılda yurtiçinde en az beş AVM satın almayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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