50 milyon dolara en büyük olacak
Kayseri merkezli Kilim Mobilya, 50 milyon dolarlık yeni yatırıma hazırlanıyor.
Bu yatırımla halen dört tesiste toplam 350 bin metrekarelik alanda yapılan üretim tek tesiste toplanacak.
Şirket, bunun için 500 bin metrekarelik bir yer arıyor. Bu tesisin Kayseri’de kurulması planlanıyor ama çevre illere de bakılacak.
Şirket, yeni yatırımla beş yılda 1 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber 5 yılda 5 AVM satın alacak
Sonraki haber Crate & Barrel Türkiye’den çıkıyor mu?
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?