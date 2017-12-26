50 milyon dolara en büyük olacak

Aralık 26, 2017 0 Yorum 103 Okunma
50 milyon dolara en büyük olacak

Kayseri merkezli Kilim Mobilya, 50 milyon dolarlık yeni yatırıma hazırlanıyor.

Bu yatırımla halen dört tesiste toplam 350 bin metrekarelik alanda yapılan üretim tek tesiste toplanacak.

Şirket, bunun için 500 bin metrekarelik bir yer arıyor. Bu tesisin Kayseri’de kurulması planlanıyor ama çevre illere de bakılacak.

Şirket, yeni yatırımla beş yılda 1 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap