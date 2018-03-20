50 yeni şube açmayı hedefliyor

Mart 20, 2018 0 Yorum 294 Okunma
50 yeni şube açmayı hedefliyor

HD İskender, HD Döner, Pidem ve Pideko markalarıyla yaklaşık 200 restorana ulaşan HD Holding, 2018’de 50 milyon TL yatırım yapacak.

HD Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Demirağ, 2018’de tüm markalar için 50 yeni şube açmayı planladıklarını söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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