50 yeni şube açmayı hedefliyor
HD İskender, HD Döner, Pidem ve Pideko markalarıyla yaklaşık 200 restorana ulaşan HD Holding, 2018’de 50 milyon TL yatırım yapacak.
HD Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Demirağ, 2018’de tüm markalar için 50 yeni şube açmayı planladıklarını söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber İhracatçı birliklerinde sandıktan kimler çıkar?
Sonraki haber 450 milyon TL'lik enerji yatırımı yapacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?