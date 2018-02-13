6,5 milyar $’lık borcunu yeniden yapılandıracak

Şubat 13, 2018 0 Yorum 83 Okunma
6,5 milyar $’lık borcunu yeniden yapılandıracak

Son yıllarda global satın almalarla dikkat çeken Yıldız Holding, kısa vadeli borçlarını yapılandırmak istiyor.

Bunun için bizzat Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve başkan yardımcısı Ali Ülker’in bankalarla masaya oturduğu ifade ediliyor.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’e asistanı aracılığıyla yönelttiğimiz “Bankalardan istenen yapılandırmaya karşılık bir açıklamanız olacak mı?” sorusuna “Zamanı gelince açıklama yapılacak” karşılığını aldık.

Biz de bunun üzerine Ekonomist olarak bu süreçte yaşananları araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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