6,5 milyar $’lık borcunu yeniden yapılandıracak
Son yıllarda global satın almalarla dikkat çeken Yıldız Holding, kısa vadeli borçlarını yapılandırmak istiyor.
Bunun için bizzat Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve başkan yardımcısı Ali Ülker’in bankalarla masaya oturduğu ifade ediliyor.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’e asistanı aracılığıyla yönelttiğimiz “Bankalardan istenen yapılandırmaya karşılık bir açıklamanız olacak mı?” sorusuna “Zamanı gelince açıklama yapılacak” karşılığını aldık.
Biz de bunun üzerine Ekonomist olarak bu süreçte yaşananları araştırdık.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Türk Eğitim Derneği 90 yaşında
Sonraki haber Yeni satın almalarla Türkiye'de büyüyecek
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?