650 milyon TL’lik yatırım planlıyoruz
- 2018 yılında net satışlarda yüzde 25-35 bandında bir büyüme bekliyoruz. FVAÖK marjımızın yüzde 18-20 aralığında gelmesini öngörüyoruz. Ayrıca 2018 yılında 650 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
- 2017 yılında net satışlarımız, 2016 yılına göre TL bazında yüzde 42 arttı ve 5,3 milyar TL’ye ulaştı. Brüt kârımız yıllık bazda yüzde 47 artışla 1,4 milyar TL, faaliyet kârımız yüzde 51 artışla 916 milyon TL, FVAÖK ise yüzde 46 artışla 1,1 milyar TL oldu. Net kârımızı yüzde 75 artırarak 1,4 milyar TL’ye çıkardık.
- Brüt kâr marjımız yüzde 25,3, faaliyet kâr marjımız yüzde 17.1 olarak gerçekleşti. FVAÖK marjımız, yüzde 18-20 aralığında olan 2017 yıl sonu hedefimizle uyumlu olarak yüzde 19,6’ya ulaştı. Net kâr marjımız ise 2017 yıl sonundaki yüzde 21,1’den 2017 yıl sonunda yüzde 25,9’a yükseldi.
- 2017’de 550 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik ve 2.1 milyar dolar tutarlı yeni sözleşmelere imza attık. 2017 yıl sonu itibarıyla bakiye siparişlerimiz 6,8 milyar dolara yükseldi. 2017’de siparişlerin net satışlara oranı yüzde 1,41 oldu.
Şirket yetkilileri
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