70 milyon dolarlık antrepo yapıyor

Ocak 16, 2018 0 Yorum 254 Okunma
70 milyon dolarlık antrepo yapıyor

Son yıllarda artan antrepo yatırımlarına bir yenisi daha eklendi.

Doğa Şehircilik, Gebze Çayırova’da eski granit fabrikasını 70 milyon dolara Türkiye’nin en büyük antrepolarından birine dönüştürüyor.

Ekol Lojistik’in kullanacağı antreponun 247 kapısı bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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