70 milyon dolarlık antrepo yapıyor
Son yıllarda artan antrepo yatırımlarına bir yenisi daha eklendi.
Doğa Şehircilik, Gebze Çayırova’da eski granit fabrikasını 70 milyon dolara Türkiye’nin en büyük antrepolarından birine dönüştürüyor.
Ekol Lojistik’in kullanacağı antreponun 247 kapısı bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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