75 milyon yolcuya ulaşacağız
2018’in tamamında iç hat yolcu sayımızın 33 milyon, dış hat yolcu sayımızın 42 milyon olmasını, 2018’de toplam 75 milyon yolcuya ulaşmayı bekliyoruz. 2018’de 12,5 milyar dolar gelir elde edeceğimizi tahmin ediyoruz.
2018 doluluk oranı beklentimizi yüzde 79-80 bandından yüzde 81’e yükselttik. FVAÖK marjı beklentimizi yüzde 23-24’ten yüzde 25’e revize ettik.
2018’in ilk altı ayında toplam gelirlerimiz 2017’in ilk altı ayına göre yüzde 29,2 artışla 5 milyar 940 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde 41 milyon dolar net kâr elde ettik.Böylece 2017’nin ilk altı ayındaki 434 milyon dolar zararın ardından kâra geçmiş olduk.
2018 Ocak-Haziran döneminde net kâr marjımız yüzde 0,7 olurken FVAÖK marjımız yüzde 21,5 olarak gerçekleşti.
FVAÖK ise yıllık bazda yüzde 38,2 artışla 1 milyar 278 milyon TL’ye ulaştı.
Eylül 2017’de 6,7 milyon olan toplam yolcu sayımız, 2018 Eylül’de yüzde 1,3 artışla 6,8 milyon oldu. Yolcu sayımızdaki artış iç hatlarda yüzde 2,1, dış hatlarda yüzde 0,6 oranında gerçekleşti. 2018 Ocak-Eylül’de ise yüzde 11,6 artışla 57,6 milyon yolcuya ulaştık.
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