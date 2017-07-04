80 milyon dolar yatırım yapacak
Kartal’da kentsel dönüşüm için yaklaşık bin aileyle anlaşan ve şu ana kadar dört projeyi tamamlayan Royal Group, Yakacık’ta iki yeni projeyi daha gündemine aldı.
Şirket, Yakacık’taki toplam 26 dönümlük alanda iki projeyi hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı.
Royal Group Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çehreli, bu iki proje için 80 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber 3,50'nin altında dolar alınabilir
Sonraki haber Ödeal 2017,de iki kat büyüyecek
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?