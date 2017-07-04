80 milyon dolar yatırım yapacak

Temmuz 4, 2017 0 Yorum 85 Okunma
80 milyon dolar yatırım yapacak

Kartal’da kentsel dönüşüm için yaklaşık bin aileyle anlaşan ve şu ana kadar dört projeyi tamamlayan Royal Group, Yakacık’ta iki yeni projeyi daha gündemine aldı.

Şirket, Yakacık’taki toplam 26 dönümlük alanda iki projeyi hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı.

Royal Group Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çehreli, bu iki proje için 80 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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