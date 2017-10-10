ABD’de ev sahibi yapıyor
Türk yatırımcısının dünyaya açılması yeni girişimcilerin de ortaya çıkmasını sağlıyor. Bunlardan biri de dünyaca ünlü Sotheby’s International Realty’nin uzmanlarından biri olarak hizmet veren Uluslararası Emlak Uzmanı Lisansı (CİPS) sahibi olan Almila Gözen.
Levent GÖKMEN DEMİRCİLER
lgokmen@ekonomist.com.tr
Emlak alım, satım ve kiralama işlemlerinde ‘kişiye özel hizmet’ veren Uluslararası Emlak Uzmanı Almila Gözen, Kaliforniya’da yaşamak ya da yatırım yapmak isteyenlere danışmanlık yapıyor.
Kaliforniya’nın son yıllarda Türk yatırımcıların dikkatini çeken bir bölge olduğuna işaret eden Almila Gözen, “Özellikle beyaz yakalı çalışanlar, öğrenciler ve öğrenci aileleri, dolar bazında kira geliri elde etmek isteyen uluslararası yatırımcılar, üniversite mezunları, doktorlar, avukatlar ve mühendisler Kaliforniya’dan ortalama 250 bin dolara gayrimenkul alıyor” diyor.
Almila Gözen, emlak alış ve satış alanındaki faaliyetlerini mimar ve Kaliforniya eyaletinde lisanslı müteahhit olan eşi Efe Gözen ile birlikte kurduğu inşaat şirketi Gözen Construction, İne. ve gayrimenkul yatırım şirketi Ace Property Investments ile yürütüyor.
Gayrimenkul hukuk danışmanlığı yapan bir ailede yetişen Almila Gözen, İstanbul Teknik Ün ivers ites i (İTÜ) Jeofizi k bölümünü b itird ikten sonra 2014 yılında Amerika’ya taşındı. Kaliforniya’da emlakçılık lisansı alarak bu alanda çalışmaya başladı.
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