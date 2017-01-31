AB’den ‘İkinci el’e sanayiden itiraz var!
Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 1996’da başlayan Gümrük Birliği’nin (GB) güncellenmesi için yakında görüşmeler başlayacak.
Burada AB’nin en önemli talebi ‘ikinci el’ ithalatının önünün açılması olacak. Ancak sanayicinin buna büyük tepkisi var.
Otomotiv, makine ve beyaz eşya sanayicileri, “Müzakere masasında Türkiye’nin AB’nin makine çöplüğüne dönmesine izin verilmemeli” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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