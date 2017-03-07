Accor Group, Rixos’a ortak oluyor

Mart 7, 2017 0 Yorum 52 Okunma
Accor Group, Rixos’a ortak oluyor

Bünyesinde Swissotel, Raffles, İbis ve Novotel gibi markalar bulunan ve bugün 4 bin 100 otele sahip olan AccorHotels Group, Rixos ile flört ediyor.

Accor Group’un Rixos Hotels Grubu’na ortak olması için iki grup arasında görüşmeler yürütülüyor.

Aldığımız bilgiye göre görüşmeler yakın zamanda tamamlanacak ve turizm sezonu açılmadan da hisse devri yapılacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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