Acendis, yurtdışında büyümeye odaklandı

Ekim 9, 2018 0 Yorum 152 Okunma
Acendis, yurtdışında büyümeye odaklandı

Anahtar teslimi hastane projelerine imza atan Acendis, yurtdışında yeni ülkelerle büyümeye odaklandı.

Kuruluş, Çin’de ve Suudi Arabistan’da şirket kurdu. Bu iki pazarın önümüzdeki üç yılda ciroya 55-60 milyon dolarlık katkı sağlaması hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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