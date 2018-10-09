Acendis, yurtdışında büyümeye odaklandı
Anahtar teslimi hastane projelerine imza atan Acendis, yurtdışında yeni ülkelerle büyümeye odaklandı.
Kuruluş, Çin’de ve Suudi Arabistan’da şirket kurdu. Bu iki pazarın önümüzdeki üç yılda ciroya 55-60 milyon dolarlık katkı sağlaması hedefleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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