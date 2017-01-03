Afrika ve Çin’de hastaneler kuracak
Türkiye’de büyük sağlık grupları için anahtar teslim hastaneler yapan Acendis önümüzdeki dönemde yurtdışında hızlı büyüyecek.
Acıbadem ve Medicalpark gibi grupların yurtdışı açılımlarını üstlenen şirket, 2017’de özellikle Afrika’da ve Çin’de etkinliğini artıracak.
Acendis CEO’su Hasan Şahin, “2017’de ciromuzu 90 milyon Euro’dan 110 milyon Euro’ya çıkaracağız” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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