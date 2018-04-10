Air France Joon ile Y kuşağını uçuracak

Nisan 10, 2018 0 Yorum 496 Okunma
Air France Joon ile Y kuşağını uçuracak

Dijitalleşme trendi havacılık sektörüne de sıçradı.

Air France, rekabetin yoğun olduğu İstanbul, İtalya ve İspanya gibi orta mesafeli yerler için “Joon” isimli yeni bir marka yarattı.

Joon, 2018 yazında 15 uçaktan oluşan bir filo ile haftada 235 uçuş gerçekleştirecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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