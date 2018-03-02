Akbank’a altı ödül geldi
Akbank, ‘2018 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri’nden altı ödülle döndü. Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı GMY Levent Çelebioğlu, “Ürün ve hizmetlerimizi bütünsel ve entegre olarak sunuyoruz” dedi.
Çelebioğlu, şu bilgileri verdi: “Vitol-VIP Turkey Enerji’nin Petrol Ofisi’ni satın alım finansmanında ‘Satın Alım Finansmanı Kategorisinde Yılın İşlemi’ ödülünü aldık.
Antalya Havalimanı Terminal Yatırımı’nın refinansmanında, ‘Ulaştırma Finansmanı Kategorisinde Yılın İşlemi’ ödülünü ve ‘Altyapı Finansmanı Kategorisinde Yılın İşlemi’ üçüncülük ödülünü kazandık.
500 milyon dolarlık Basel 3 uyumlu tahvil ihracı ve 536,3 milyon TL karşılığı İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı’mızla ‘Finansal Kurumlar Finansmanı’, ‘Yılın Uluslararası Tahvil İhracı’ ve ‘Türkiye’de Yılın Tahvil İhracı’nda da ödüllerin sahibi olduk.”
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