Akdeniz Güvenlik, zırhlı araç üretecek

Şubat 6, 2018 0 Yorum 743 Okunma
Akdeniz Güvenlik, zırhlı araç üretecek

Kamuda taşeron çalışanlar nisan ayında kadroya alınacak. Akdeniz Güvenlik, bu nedenle iş hacminin yüzde 60’ını kaybedecek.

Kamu tarafındaki kâr sorunu nedeniyle zaten alan değiştirmeye çalışan şirket, savunma sanayiine girerek zırhlı araç üretmeye soyundu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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