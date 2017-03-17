Akın Öngör’den dijital öngörü
Türkiye’de şube dışı bankacılık 1980’lerin ikinci yarısında ATM ile başladı. 1990’ların başında da telefon bankacılığı ve bireysel bankacılık hizmetlerine sunulan yeni ürünlerle hızlı bir büyüme temposu yakaladı.
1990’ların ikinci yarısında internet bankacılığı devreye girdi. 2000’li yıllarda ise Türk bankacılığı, teknolojiye yatırımları, yeni hizmet ve ürünleriyle dünyanın önde gelen bankaları arasında yer aldı. Teknolojide pek çok ilke imza atıldı.
2010’lu yılların başında da ‘akıllı’ telefonların ortaya çıkmasıyla mobil bankacılık yükselişe geçti. Mobille birlikte ‘dijital bankacılık’ kavramı yerleşti ve bankalar, dünyada da ses getiren yeni uygulamalarıyla ciddi bir rekabetin içine girdi.
Dijital bankacılık alanında sektörde öncü rol üstlenen bankalardan biri olan Garanti Bankası’nın genel müdürü Fuat Erbil, genel müdür yardımcıları Hüsnü Erel, Didem Dinçer Başer ve Işıl Akdemir Evlioğlu ile bankanın dijital alandaki 20’nci yılı nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Erbil ve yöneticiler, bankanın dijital geçmişi ve vizyonu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Toplantıda geçmişte yapılan yatırımların tutarı, müşteri sayıları, yapılan işlemlerdeki gelişmeleri aktarmak istemiyoruz. Ancak Fuat Erbil’in aktardığı bir anektoda dikkat çekmek istiyoruz.
Alternatif dağıtım kanallarının, dijitalin hayatımıza daha çok girdiği 1990’lı yılların ikinci yarısında, o zaman bankanın genel müdürü olan Akın Öngör, “Bu kanallar bankacılıkta yeni bir dönem açacak.
Bu alanın genel müdür yardımcılığı çatısı altında yeniden yapılandırılması gerekir” demesiyle çalışmalar başlamış. Fuat Erbil, “Bu anlayışla 1999’da Garanti dijital’i genel müdür yardımcılığı çatısı altına alan ilk banka olduk” diyor.
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