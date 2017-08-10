Altı ayda 2,052 milyon TL ciro
- 2017’nin ilk altı ayını 2,052 milyon TL’lik toplam ciroyla tamamladık. Ciromuzu 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 13 artırdık.
- Yılın ilk yarısında brüt kârımız 343 milyon TL, brüt kâr marjımız yüzde 16,7 olarak gerçekleşti. Faaliyet kârımız 199 milyon TL, FVAÖK tutarımız yüzde 11,3‘lük marj ile 233 milyon TL oldu. Net kârımız ise 138 milyon TL olarak kaydedildi.
- Ankara’dakine ek olarak, üç yıl önce Sakarya Erenler’de Avrupa’nın üretim hacmi açısından en büyük traktör fabrikası olarak faaliyete geçen ikinci fabrikamızla üretim kapasitemizi artırdık. İlk yarıyılda toplam 22 bin 768 adet traktörü banttan indirdik.
- Yurtiçi pazarda yüzde 5 artışla 18 bin 859 adet, yurtdışı pazarda ise 6 bin 49 adetlik traktör satışı yaptık. Böylece toplam satışta 24 bin 908 adede ulaştık.
- Çiftçilerimizin markamıza ve ürünlerimize duyduğu güven sonucunda, Ocak-Mayıs döneminde yüzde 47 olan pazar payımızı, ilk altı ayda beş puanlık artışla yüzde 52’ye taşıdık. Geçtiğimiz 10 yılda satılan her iki traktörden birine imzamızı attık ve bunu sürdürüyoruz.
Marco Votta/ Türk Traktör Genel Müdürü
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