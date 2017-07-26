Amacımız, sürdürülebilir kârlı büyüme
- 2017 yılının üç aylık döneminde, 1 milyar 232 milyon TL ciro elde ettik. Bu dönemde brüt kârımız 2016 yılı ilk çeyrekteki 252,6 milyon TL’den 303,1 milyon TL’ye yükselirken, esas faaliyet kârımız 2016 yılı ilk çeyrekteki 122,9 milyon TL’den 159,5 milyon TL’ye çıktı.
- İlgili dönemler arasında dönem kârımızda 87 milyon TL’den 98,7 milyon TL’ye sıçrama yaşadık. İlk çeyrekte yüzde 24,6’lık brüt kâr marjı, yüzde 8’lik net kâr marjı elde ettik.
- Ülker Bisküvi olarak 2017 yılı Ocak-Mart döneminde konsolide yaklaşık 44 milyon TL’lik tevsi ve modernizasyon yatırımı gerçekleştirdik. Söz konusu yatırımlar, üretim hatlarının tadilatı, yenileme, verimlilik artışı ve hijyen gibi alanlarda yapılan çalışmaları kapsadı. Sürdürülebilir kârlı büyümeye odaklı stratejimizle yatırımlarımıza devam edeceğiz.
- Ürünlerimizi Ortadoğu, Rusya ve Orta Asya Cumhuriyetleri başta olmak üzere Avrupa, Afrika ve Amerika’ya ihraç ediyoruz. İhracatla, ülke ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra, Türkiye’nin kalite anlayışını da dünya ölçeğinde başarıyla temsil ediyoruz.
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