Amerika pazarına açılmaya hazırlanıyor
DİTAŞ, yeni dönemde geliştirdiği teknolojik ürünlerle ABD pazarına açılmayı hedefliyor.
DİTAŞ İcra Kurulu Başkanı Selim Baybaş, “ABD’ye ihracatı hızla artırıyoruz. New Jersey’de bir ofis kurduk. ABD pazarında ticari ağımızı geliştireceğiz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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