Amerika pazarına Miami’den girecek

Eylül 18, 2018 0 Yorum 136 Okunma
Amerika pazarına Miami’den girecek

Kozmetik ve kişisel bakım markası Farmasi, bu yıl içinde ABD pazarına açılmak üzere çalışmalarını tamamladı.

Türkiye’nin 2 milyar TL cirolu kozmetik devi, ABD pazarına Miami’den adım atacak. Şirket, beş yıl içinde ABD’de üretime geçmeyi de hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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