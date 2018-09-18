Amerika pazarına Miami’den girecek
Kozmetik ve kişisel bakım markası Farmasi, bu yıl içinde ABD pazarına açılmak üzere çalışmalarını tamamladı.
Türkiye’nin 2 milyar TL cirolu kozmetik devi, ABD pazarına Miami’den adım atacak. Şirket, beş yıl içinde ABD’de üretime geçmeyi de hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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