Amerika pazarında 10 mağazaya ulaşacak

Nisan 25, 2017 0 Yorum 136 Okunma
Amerika pazarında 10 mağazaya ulaşacak

Mobilyacı Lazzoni, Amerika pazarında hedef büyüttü. Şirketin halen ABD’de üç mağazası var.

Önümüzdeki dönemde Kanada ve Kolombiya’ya da uzanarak mağaza sayısını 10’a çıkaracak.

ABD’de “İtalyan kalitesini Çin fiyatına” sattıklarını söyleyen Lazzoni Yönetim Kurulu Üyesi Efe Kababulut, “Amerika pazarına ağırlık vereceğiz.

Orta vadede Kanada’da fabrika kurabiliriz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap