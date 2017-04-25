Amerika pazarında 10 mağazaya ulaşacak
Mobilyacı Lazzoni, Amerika pazarında hedef büyüttü. Şirketin halen ABD’de üç mağazası var.
Önümüzdeki dönemde Kanada ve Kolombiya’ya da uzanarak mağaza sayısını 10’a çıkaracak.
ABD’de “İtalyan kalitesini Çin fiyatına” sattıklarını söyleyen Lazzoni Yönetim Kurulu Üyesi Efe Kababulut, “Amerika pazarına ağırlık vereceğiz.
Orta vadede Kanada’da fabrika kurabiliriz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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