Anadolu Hayat, 2018’de iddialı
Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektörünün öncü şirketlerinden Anadolu Hayat Emeklilik tarafından her yıl düzenlenen Acenteler Zirvesi ve Direkt Satış Zirvesi, 12 ve 20 Ocak tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
2017’nin BES’te öncü konumlarını pekiştirmeye devam ettikleri verimli bir yıl olduğunu söyleyen Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan “Otomatik katılım, yeni fazıyla birlikte sektörü büyütmeye devam edecek.
Dolayısıyla her zamankinden daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz” dedi. Bu yıl 1,4 milyon çalışanın otomatik katılımla birlikte sisteme gireceğini belirten Erkan, bu süreçte en büyük desteği ise acentelerdan ve direkt satış ekibinden alacaklarını sözlerine ekledi.
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