Ankara Start-Up Zirvesi 17 Aralıkta
Girişimcilik dünyasının en önemli etkinliklerinden olan ‘Ankara Start-Up Zirvesi’ bu yıl da Bilkent Otel’de gerçekleşecek.
Önceki yıllarda dijital ekonomi, enerji sektörü ve web/mobil alanında üstün başarı elde eden zirve, bu yıl da katılımcıları önemli sunumlar ve yarışmalarla karşılayacak. 800 katılımcıdan oluşması planlanan zirvenin bu yılki kapsama alanına kurumsal şirketler de dâhil olacak.
Girişimcilik ve iş dünyasından önemli isimlerin yer alacağı paneller ve söyleşiler ardından gelecek yarışmayla ise Ankara’nın ve Türkiye’nin ‘başarı’ algısını bir kere daha yerle bir edip çıtayı daha da yükseğe çıkarmak hedefleniyor.
Obilet, Youthall, Jetract, iCaked ve Connected2.me’nin eski finalistlerinden olduğu yarışmanın gidişatı önceki yıllarla aynı olacak, gelen başvurular içinden 20 start up yatırımcıların karşısına çıkacak ve seçilen sekiz tanesi ‘Start up Battle’ finaline kalacak. Geriye kalan 12 start up ise ‘Elevator Pitch’e’ çıkacak ve girişimlerini bir dakikalık sürede tekrar anlatacak.
Girişimcilik sektöründen olan, teknoloji ile ilgilenen veya sadece girişimciliği merak eden herkese hitap etmesi planlanan bu zirve yatırımın temellerini A’dan Z’ye özetlemekle kalmayacak, katılımcıları da Türkiye’nin dört bir yanından gelecek yatırımcılarla tanıştırarak fikirlerin icraata nasıl dönüştüğünü gösterecek.
Başvuru ve katılım için www.ankarastartup.com sitesi ziyaret edilebilir.
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