AR-GE ile ihracatı 100 milyon dolara çıkaracak

Eylül 12, 2017 0 Yorum 101 Okunma
AR-GE ile ihracatı 100 milyon dolara çıkaracak

Avrupa’nın en büyük beş havalandırma sistemleri üreticisinden biri olan Silverline Ankastre, giderek yaygınlaşan ‘nesnelerin interneti’ teknolojisine yatırım yapacak.

Geçen yılı 286 milyon TL ciro ile kapattıklarını ve 40 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını anlatan Silverline Ankastre CEO’su Mustafa Laçin, “Bu yıl 12 milyon TL yatırımla AR-GE merkezimizi açacağız.

Hedefimiz 5 yılda 1 milyar TL ciro ve 100 milyon dolar ihracat” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında



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