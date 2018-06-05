AR-GE merkeziyle ihracata yüklenecek
2017’yi 235 milyon TL ciroyla kapatan Çelik Halat, bu yıl ilk çeyrekte ise 80,4 milyon TL ciro yaptı.
Şirket, kurduğu AR-GE merkeziyle çelik tel ve halat sektöründe bir ilki gerçekleştirdi. Bu sayede katma değerli üretimle ihracatın arttırılması hedefleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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