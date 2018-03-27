Araç kiralama işine 400 milyon TL yatıracak
Yaklaşık beş yıldır filo kiralama sektöründe faaliyet gösteren Borlease Otomotiv, bireysel araç kiralama şirketi Popy ve kısa dönem kurumsal araç kiralama şirketi Urban Fleet ile iki yeni alana girdi.
Şirket, 2018’de 400 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyor. Son yıllarda araç fiyatlarının ve maliyetlerinin artması filo kiralama sektörünün büyümesini sağlıyor.
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) raporuna göre araç kiralama sektörü 23 milyar TL’nin üzerinde bir büyüklüğe ulaştı.
Son beş yılda ise kiralama sektöründeki araç sayısı yüzde 70 artarak yaklaşık 350 bine çıktı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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