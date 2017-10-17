Arkas ortaklığıyla satışı ikiye katladı
Türkiye’de Arkas ortaklığı sonrası satışlarını ikiye katlayan Alman forklift ve istif makineleri devi Still, kısa sürede pazar lideri oldu.
Bölge ülkelerini de Türkiye’den yöneten şirket, ülkemizde liderliğini korumak için sadece bu pazara odaklanacak bir direktör atadı.
Still Orta Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Direktörü Frank Müller, “Türkiye satış yaptığımız en büyük yedi pazardan biri” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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