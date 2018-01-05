Artık bütün şirketler dönüşmek zorunda
Bugüne kadar şirketler hep zamana dayanıklı işler yapıp kalıcı şeyler elde etmeye çalışıyorlardı. Bu, sürdürülebilir gelir, sürdürülebilir kârlılık, sürdürülebilir büyüme ve zamana dayanıklı iş modelleri yaratma çabası.
Bugün sürdürülebilir bir şeyden bahsetmek aslında tutuculuk haline geldi. Artık sürdürülebilir olmak, sürekli değişen pazara ve koşullara sürekli uyum sağlayabilmek lazım.
Hiçbir organizasyon sürekli aynı şeyleri yaparak ayakta kalamayacak. Dijitalleşmeyle birlikte hangi büyüklükte olursa olsun bütün şirketler dönüşmek zorunda.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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