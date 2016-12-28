Arz-talep dengesizliği 2020’ye kadar sürecek
Deniz taşımacılığının lideri Arkas Holding’in yönetim kurulu başkanı Lucien Arkas, özellikle konteyner taşımacılığında 2008’den beri devam eden sıkıntıların 2020’ye kadar süreceğini ifade ediyor.
Arkas, Türkiye’nin ülke filosunun olması gerektiğini, bunun rekabet gücümüzü artıracağını söylüyor.
Denizcilikte birleşme ve satın almaların artabileceği de Arkas’ın öngörüleri arasında yer alıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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