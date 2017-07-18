Avrupalı bebekler Dalin’le yıkanacak

Temmuz 18, 2017 0 Yorum 87 Okunma
Avrupalı bebekler Dalin’le yıkanacak

Dalin, Sesu, Alix Avien gibi markaları bünyesinde bulunduran yerli kozmetik markası Kopaş, büyüme atağına kalkıyor.

2017’de yüzde 29 büyüyerek 300 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefleyen şirket, rotayı Avrupa’ya kıracak.

5 milyon dolarlık yatırımla kapasite artıracaklarını söyleyen Kopaş Genel Müdürü Onur Özyurt, 2018’de 10 milyon Euro ihracat cirosu hedeflediklerini belirtiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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