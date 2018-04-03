Avrupa’nın en büyük ‘outlet’ini yapacak
Ankaralı Besa Grup, gayrimenkul, AVM işletmeciliği, enerji ve GSM operatörlüğü alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, Bodrum’da The BO Viera ve Ankara’da Kent İncek projelerini üretiyor. Şimdi de Avrupa’nın en büyük outletini kurmaya hazırlanıyor.
Amiral gemisi inşaat sektörü olan Ankaralı Besa Grup, bugüne kadar 5 bin konut ve bir o kadar da işyeri üretti. Faaliyette olduğu alanlara AVM işletmeciliği, enerji ve GSM operatörlüğünü de ekleyen grup, büyümesinde hız kesmedi.
Grup, Bodrum Küçükbük Koyu’nda lüks The BO Viera projesi ile Ankara’da Kent İncek projesini üretti. Şimdi de Ankara Eskişehir Yolu’nda 300 milyon TL’lik yatırımla Avrupa’nın en büyük outletini kurmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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