Avrupa’ya tasarım ihracatı yapacak
Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Libya, Gana ve Rusya’da 10 irtibat ofisi bulunan mimarlık şirketi Dome + Parners, dünyada tasarım ofisleri açmaya başladı.
Mart ayında Milano’da ofis açacak olan şirket, yıl sonunda ise Londra ofisini devreye alacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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