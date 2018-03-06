Avrupa’ya tasarım ihracatı yapacak

Mart 6, 2018 0 Yorum 169 Okunma
Avrupa’ya tasarım ihracatı yapacak

Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Libya, Gana ve Rusya’da 10 irtibat ofisi bulunan mimarlık şirketi Dome + Parners, dünyada tasarım ofisleri açmaya başladı.

Mart ayında Milano’da ofis açacak olan şirket, yıl sonunda ise Londra ofisini devreye alacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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