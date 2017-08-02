Ayakkabı mağazacılığı ‘çok markalı’ büyüyor

Ağustos 2, 2017 0 Yorum 47 Okunma
Ayakkabı mağazacılığı ‘çok markalı’ büyüyor

Ayakkabı perakendesinde tek markalı mağazacılık anlayışından çok markalı mağazacılığa kayış var.

Özellikle sneaker ayakkabıların moda haline gelmesiyle tetiklenen bu trend yeni markalar doğurdu.

Şu anda pazarda 10’un üzerinde marka mevcut.

Çok markalı ayakkabı perakende zincirleri arasında ikinci markasını yaratanlar da bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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