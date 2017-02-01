Bağdat Caddesi’ne geri dönüş başlıyor

Şubat 1, 2017 0 Yorum 36 Okunma
Bağdat Caddesi’ne geri dönüş başlıyor

Son bir yılda pek çok markanın çıktığı Bağdat Caddesi, kiraların yüzde 35’e varan oranlarda düşmesiyle yeniden ünlü markaların markajına girmeye başladı.

Apple, Samsung, Beymen gibi markalar Bağdat Caddesi’nde mağaza açmaya hazırlanıyor.

Buna karşılık İstiklal Caddesi’nde sıkıntı sürüyor. Nişantaşı’nda ise mağazaların boşluk oranı yükseliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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