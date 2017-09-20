Bahçe ve balkonlara 450 milyon TL harcıyoruz
Bahçe ve balkonların nefes alma yeri olarak görülmesi, bu alanlar için yapılan harcamaları giderek artırıyor.
Bu da bahçe mobilyaları pazarının büyümesini beraberinde getiriyor. Bugün sektör 450 milyon TL büyüklüğe ulaşmış durumda.
Ancak bu talep artışına rağmen yerli üreticinin durumu pek iç açıcı değil.
Çünkü yerli üretici Uzakdoğu’dan yapılan ithalata karşı koymakta güçlük çekiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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