Bakliyat makinesiyle dünyaya açılıyor
Bakliyat sektörüne yönelik eleme, temizleme, boylama, taşıma, renk ayırma, tartma ve paketleme teknolojileri üreten Mersinli Akyürek Technology, 78 ülkeye ihracat yapıyor.
Şirket, yeni yatırımının etkisiyle bu yıl 30 milyon Euro ihracat hedefliyor.
Üretiminin yüzde 65’ini 78 ülkeye ihraç eden şirket, bu oranı yüzde 80’e çıkarmayı hedefliyor. Geçen yılki 16 milyon Euro’luk ihracatın ise 2018 sonunda 30 milyon Euro’yu bulması planlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber EBRD’den Peyman’a kredi
Sonraki haber Sosyal girişimciliği liselerde öğreteceğiz
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?