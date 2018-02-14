Bakliyat makinesiyle dünyaya açılıyor

Şubat 14, 2018 0 Yorum 125 Okunma
Bakliyat makinesiyle dünyaya açılıyor

Bakliyat sektörüne yönelik eleme, temizleme, boylama, taşıma, renk ayırma, tartma ve paketleme teknolojileri üreten Mersinli Akyürek Technology, 78 ülkeye ihracat yapıyor.

Şirket, yeni yatırımının etkisiyle bu yıl 30 milyon Euro ihracat hedefliyor.

Üretiminin yüzde 65’ini 78 ülkeye ihraç eden şirket, bu oranı yüzde 80’e çıkarmayı hedefliyor. Geçen yılki 16 milyon Euro’luk ihracatın ise 2018 sonunda 30 milyon Euro’yu bulması planlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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