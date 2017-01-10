Balkanlar üzerinden yurtdışına açılıyor
Geçen yıl Bulgaristan’da dört hastaneyi ve dört tıp merkezini bünyesine katan Acıbadem Sağlık Grubu bu yıl da yurtdışında aktif olacak.
Öncelikli hedef ise Balkanlar. Makedonya’da bir hastanesi bulunan grup, bu ülkede iki tıp merkezi açacak.
Acıbadem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, “Yakında Sırbistan’da da bir hastane grubunu bünyemize katacağız” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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