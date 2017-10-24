Bankacılar 2018’de de hızlı büyüme bekliyor

Ekim 24, 2017 0 Yorum 105 Okunma
Bankacılar 2018’de de hızlı büyüme bekliyor

CEO Club Bankacılık Zirvesi geçen hafta gerçekleşti. Bankacılar, zirvede 2017 yılının olumlu geçtiği mesajını verdi.

Bankacıların 2018 yılına ilişkin beklentilerinin de olumlu olduğu görülüyor. Ülke büyümesine paralel olarak bankacılık sektöründeki kredi büyümesinin de sürmesi bekleniyor.

Ancak kısıtlı ve pahalı kaynakların dikkatli kullanılması gerektiği de bankacılarca ifade ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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