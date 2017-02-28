Bankacılar zirvede sektörü konuştu

Şubat 28, 2017 0 Yorum 81 Okunma
Bankacılar zirvede sektörü konuştu

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda geçen hafta düzenlenen CEO Club toplantısı kapsamında Türkiye finans sektörünün üst düzey yöneticileri bir araya geldi.

SBK Holding’in etkinlik, FuzulEV ve Nef’in yan sponsorluğunda yapılan CEO Club Finans Zirvesi’nde, sektörün potansiyeli ve geleceği konuşuldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap