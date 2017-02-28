Bankacılar zirvede sektörü konuştu
Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda geçen hafta düzenlenen CEO Club toplantısı kapsamında Türkiye finans sektörünün üst düzey yöneticileri bir araya geldi.
SBK Holding’in etkinlik, FuzulEV ve Nef’in yan sponsorluğunda yapılan CEO Club Finans Zirvesi’nde, sektörün potansiyeli ve geleceği konuşuldu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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