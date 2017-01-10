Belgesini almayan artık çalışamayacak
Türkiye’de tehlikeli işlerde çalışanlara standart getiriliyor.
1 Ocak’tan itibaren uygulamaya giren 6645 sayılı kanun ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tebliği uyarınca, ısı yalıtımcısından duvar kalıpçısına, tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işçi çalıştırılamayacak.
İşverenler, belge sahibi olmayan işçi başına yaklaşık 500 TL ceza ödeyecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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