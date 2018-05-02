Beş yılda 140 mağaza açmayı hedefliyor

Mayıs 2, 2018 0 Yorum 144 Okunma
Beş yılda 140 mağaza açmayı hedefliyor

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 1980 yılında ayakkabı üretimine başlayan Aydın Erbay, yarattığı Lescon markasını bugün 60 mağazalı bir aktif spor giyim markası haline getirdi.

Erbay’ın hedefi beş yılda mağaza sayısını 200’e çıkarmak ve yurtdışına açılmak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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