Beş yılda iki kat büyüme hedefliyor

Mayıs 30, 2017 0 Yorum 82 Okunma
Beş yılda iki kat büyüme hedefliyor

Dünyanın en büyük atıştırmalık şirketlerinden Mondelez International, son beş yılda Türkiye’ye 180 milyon liralık yatırım yaptı.

Şirket, Türkiye’de büyümesini hızlandırmak istiyor. Bunun için satın almalara da sıcak bakıyor.

Önümüzdeki beş yılda ciroyu ikiye katlayacaklarını söyleyen Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, “Büyümemiz organik ya da inorganik olabilir” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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