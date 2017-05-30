Beş yılda iki kat büyüme hedefliyor
Dünyanın en büyük atıştırmalık şirketlerinden Mondelez International, son beş yılda Türkiye’ye 180 milyon liralık yatırım yaptı.
Şirket, Türkiye’de büyümesini hızlandırmak istiyor. Bunun için satın almalara da sıcak bakıyor.
Önümüzdeki beş yılda ciroyu ikiye katlayacaklarını söyleyen Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, “Büyümemiz organik ya da inorganik olabilir” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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