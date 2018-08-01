Beyaz eşya sektöründe daralma nasıl durur?
Beyaz eşyada iç satışlar bu yılın ilk yarısında yüzde 15 düştü.
Bu nedenle yüzde 6,3 olan 2018 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,1’e çekildi.
Sektör, toparlanma için ÖTV’nin tamamen kaldırılması ve korumacılık önlemlerinin arttırılmaması gerektiğini söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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