Bıçakçılar Urfa’da fabrika kuracak

Haziran 27, 2017 0 Yorum 83 Okunma
Bıçakçılar Urfa’da fabrika kuracak

Türkiye’deki medikal gereçler sektörünün büyük oyuncularından biri olan Bıçakçılar, ‘Cazibe Merkezi Programı’ çerçevesindeki 23 ilden biri olan Şanlıurfa’da yatırım yapma kararı aldı.
Bıçakçılar icra Kurulu Başkanı Sadrettin Dai, lojistik ve işgücü avantajları nedeniyle Şanlıurfa’yı seçtiklerini söylüyor.

Bıçakçılar, 50 milyon TL’lik bu yatırımla 550 kişiye de istihdam sağlamayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap