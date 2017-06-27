Bıçakçılar Urfa’da fabrika kuracak
Türkiye’deki medikal gereçler sektörünün büyük oyuncularından biri olan Bıçakçılar, ‘Cazibe Merkezi Programı’ çerçevesindeki 23 ilden biri olan Şanlıurfa’da yatırım yapma kararı aldı.
Bıçakçılar icra Kurulu Başkanı Sadrettin Dai, lojistik ve işgücü avantajları nedeniyle Şanlıurfa’yı seçtiklerini söylüyor.
Bıçakçılar, 50 milyon TL’lik bu yatırımla 550 kişiye de istihdam sağlamayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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