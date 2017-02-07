BİM, yurtdışında yeni pazarlar arıyor
Perakende sektörünün en büyük oyuncusu BİM, sürdürecek. Satın alma konusuna kapalı olmadıklarını söyleyen BİM İcra Kurulu Üyesi ve CFO’su Haluk Dortluoğlu, “Şirketimizin finansal borcu ve döviz açık pozisyonunu bulunmuyor.
Bu nedenle yaşanan kısa vadeli dalgalanmalardan en az düzeyde etkileniyoruz” diyor. BİM, yurtdışında yeni pazarları da araştırıyor.
2016 yılının dokuz ayında yıllık yüzde 13,7 artışla 5,06 milyar TL ciro ve 171,8 milyon TL net kâr elde eden BİM, rakamı henüz açıklamamakla birlikte 2016’nın tamamında beklentilerine paralel önemli bir büyüme yakaladığını ifade ediyor.
Haberin ayrıntılarını Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber 15 şirketi satmaya çalışıyor!
Sonraki haber Süzer, enerjide yatırımcılarla masada
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?